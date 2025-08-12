Rykter: En Lego Batman -samling kan snart bli avslørt

Et nytt Lego Batman -spill kan snart bli avslørt, og det kan være i stil med Lego Star Wars: The Skywalker Saga.

I det minste er dette påstander fra Lego Game News på sosiale medier (takk, Insider Gaming) som peker på at det kommer et Skywalker Saga-stylet spill i Lego Batman-verdenen som kommer våren 2026. Dette spillet vil imidlertid ikke være koblet til den originale trilogien, men vil angivelig inkludere en enorm Gotham City som kan utforskes fritt.

Den samme kilden hevder også at det var andre planer om spill i samme stil som Skywalker Saga. Nemlig en stor samling av Harry Potter-historiene, men dette spillet ble forlatt i pitchestadiet. Et Marvel's Guardians-spill ble også skrinlagt, sammen med en Lego Disney-tittel.

Det er verdt å nevne at dette på ingen måte er en offisiell kilde, og du bør derfor være forsiktig når du leser gjennom informasjonen som er oppført av Lego Game News. Men de hevder at vi kan se en avsløring på Gamescom Opening Night Live neste uke.