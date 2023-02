Rykter: En Nintendo Direct kommer neste uke

HQ

Giant Bombs Jeff Grubb har avslørt at en ny Nintendo Direct kan komme så snart som neste uke, med datoen 6. februar som flyter rundt som den potensielle dagen for utstillingsvinduet.

Dette ville ikke være så overraskende, da Nintendo ofte arrangerer en Direct et tidspunkt tidlig på året, enten i februar eller mars. Med The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom som kommer ut i mai, forventes det at vi vil se mer av det spillet på en kommende Direct.

Det er også mange andre titler Nintendo kan vise frem, og med rykter om 2024 som hyller lanseringen av en ny Nintendo-konsoll, er det sannsynlig at denne potensielle Direct kan være en av de siste for Switch.