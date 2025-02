Rykter: En ny Pirates of the Caribbean vil snart begynne produksjonen

Det har gått så mange rykter i det siste om hvordan Disney har tenkt å videreføre og utvikle Pirates of the Caribbean -franchisen - de fleste av dem har ikke betydd noe særlig og har tilsynelatende heller ikke vært korrekte - at det alltid er verdt å ta alle nye rykter med den største grad av forsiktighet. Så, med det som er tilfelle, her er det siste ryktet.

HQ

Folkene på The Disinsider har publisert en rapport der de sier at de har hørt at Disney snart vil begynne produksjonen på en ny Pirates of the Caribbean -franchise. Rapporten sier spesifikt at arbeidet vil begynne på en Hollywood-scene, og at det er uklart når filmingen faktisk vil begynne.

Det de står fast på er at Johnny Depp vil være med i denne filmen i en eller annen grad, tilsynelatende i rollen som Captain Jack Sparrow, ettersom det virker usannsynlig at Depp skulle vende tilbake til franchisen for å portrettere noe annet enn sin uten tvil mest berømte karakter.

Selv om det kan vekke interessen din, avviser The Disinsider med "Dessverre kunne vi ikke få noen andre detaljer om produksjonen. Og vi kunne heller ikke få en annen kilde til å bekrefte informasjonen. Derfor har vi bestemt oss for å kjøre denne informasjonen som et "rykte" i stedet for en "eksklusiv". Av den grunn, som alle andre rykter vi kjører på nettstedet, vil vi også oppfordre leserne til å ta det med en klype salt - i det minste til enten Disney eller noen av de store bransjene bekrefter / avkrefter det.

Forhåpentligvis er det noe sannhet i dette, for det er altfor lenge siden kinoer over hele verden ble beæret med en ny Pirates of the Caribbean film.