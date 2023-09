Rykter: En ny PlayStation-strøm er på vei

HQ

Sonys siste fremvisning var i mai, og de gjorde ingenting under den såkalte "ikke-E3" eller Gamescom. Mange fans lurer nå på når vi kan se frem til neste store Sony-stream, og heldigvis kan det være ganske snart.

Journalisten og innsideren Jeff Grubb sier at han har hørt at en Sony-stream faktisk er på vei, og legger til at han tror at de nylig økte prisene på PlayStation Plus-abonnementene kan ha sammenheng med dette.

Inntil det er bekreftet, er det bare et rykte, men når det gjelder rykter, er Jeff Grubb en ganske god kilde.