Rykter: Et nytt Pokémon Mystery Dungeon-spill kan komme snart

Noen Pokémon-fans tror at kunngjøringen av et nytt Pokémon Mystery Dungeon-spill er på vei.

Selv om ingenting er bekreftet angående en ny Pokemon Mystery Dungeon-utgivelse, har utvikleren bak spin-off-serien, Spike Chunsoft, nylig fått en ny opphavsrett tilskrevet. Noen på Reddit tror dette kan signalisere et nytt spill på vei.

Nå er det sannsynligvis ikke verdt å bli for hypet for en ny Pokémon Mystery Dungeon fra denne informasjonen alene, men det er sjansen for at Spike Chunsoft jobber med noe, og at noe veldig bra kan være en annen Pokémon Mystery Dungeon-tittel.

Det er bare mindre enn to uker til Pokémon Day, så hvis Nintendo planlegger å kunngjøre noe, har vi kanskje ikke lenge å vente før vi vet om disse ryktene har noen sannhet.