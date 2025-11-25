Rykter: F1 Madrid Grand Prix i fare når Formel 1 søker etter et reserveløp for 2026

HQ

Madrid vil være vertskap for et Formel 1-løp neste år, i en bybane som fortsatt er under bygging. Men ifølge italienske RMC Motori er arbeidene forsinket, og det snakkes i bransjen om et mulig reserveløp hvis Madrid-banen ikke blir bygget raskt nok... i Imola.

Ifølge innsidere i bransjen og "lekkasjer fra Liberty Media" som RMC Motori siterer (ta dem som du vil), er det tvil om at banen kan bygges i tide, og derfor er det innledet samtaler mellom Formel 1 og Santerno-regionen om å muligens arrangere det Grand Prixet (mellom 11.-13. september, 2026) på Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, som var vertskap for Imola Grand Prix mellom 2020 og 2025, men som har blitt strøket fra kalenderen til fordel for Madrid.

Som RMC Motori sier, ville det skje bare en uke etter Monza-løpet, noe som ville bety to italienske Grand Prix på rad. Arrangørene av Madrid-banen har imidlertid sagt at arbeidene faktisk ligger "litt foran" tidsplanen.

Formel 1-banen i Madrid er fortsatt kontroversiell, spesielt for naboene

Byggingen har imidlertid vært kontroversiell i Madrid på grunn av støy- og trafikkplager, og på grunn av hvor overfylt den delen av byen vil være når løpet finner sted. Så langt er det solgt 50 000 billetter til løpet i Madrid (som vil være vertskap for Spanias Grand Prix, mens Barcelona-Montmeló vil være med i kalenderen for siste gang under navnet Barcelona-Catalunya Grand Prix).

En forsinkelse til september 2027 for Madrid Grand Prix vil også være katastrofalt for regjeringen i Madrid-regionen, som håper å ha et økonomisk vellykket Formel 1 Grand Prix neste år som et av sine kort foran det autonome valget våren 2027.

