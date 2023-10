Rykter: Fallout 3 og Oblivion-remasterne blir eksklusive for Xbox

HQ

En av de største lekkasjene fra rettssakene mellom FTC og Microsoft (angående kjøpet av Activision Blizzard) var at Bethesda for tiden arbeider med oppdaterte versjoner av Fallout 3 og The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Siden den gang har Xbox-sjef Phil Spencer sagt at dokumentene er gamle og ikke nødvendigvis gjenspeiler de nåværende planene lenger, selv om flere innsidere har gått god for at disse to remasterne fortsatt er på bordet.

En av de sistnevnte er YouTuberen Colt Eastwood, som tidligere har sagt at remasterne av Fallout 3 og The Elder Scrolls IV: Oblivion ville bli utgitt i multiformat og dermed også til PlayStation, til tross for at Microsoft eier Bethesda. Men i den siste episoden av podcasten sin hevder Eastwood at en av kildene hans har fortalt ham at han tok feil, og at de to nye versjonene faktisk blir Xbox-eksklusive.

Hvis disse to Bethesda-klassikerne faktisk får remaster-behandling, antar vi at minst ett av dem vil bli avslørt i en ikke altfor fjern fremtid, ettersom de lekkede FTC-dokumentene var minst ett år gamle da de ble lekket. Det betyr at de allerede har vært under utvikling en god stund, hvis de i det hele tatt eksisterer.