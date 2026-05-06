Rykter: Formel 1 vurderer å legge Bahrains Grand Prix til oktober og Saudi-Arabia i desember

Krigen i Midtøsten førte til at Saudi-Arabias og Bahrains Grand Prix ble avlyst i april, og i motsetning til løpene i MotoGP og Formel 2 ble de ikke flyttet eller erstattet, noe som betyr at Formel 1-sesongen 2026 blir kortere, med 22 løp i stedet for 24.

Det har imidlertid nylig blitt antydet at F1-sjef Stefano Domenicali tenker på å "gjenopprette ett", med Bahrain som den mest sannsynlige verten for Grand Prix, som vil finne sted helgen 2.-4. oktober, ifølge RacingNews365. Det blir ikke lett å få plass til flere løp, ettersom det etter sommerferien allerede er planlagt 11 Grand Prix i løpet av 16 helger, men Bahrain vil passe den første oktoberhelgen, midt mellom Aserbajdsjan og Singapore, ettersom det fortsatt er frakt i landet.

En annen mulighet som vurderes, selv om den byr på for mange utfordringer, er å bringe Saudi-Arabia tilbake i desember, mellom Qatar og Abu Dhabi. For øyeblikket er sesongen ment å avsluttes 4.-6. desember i Abu Dhabi, og det er kontraktsfestet at Yas Marina-banen skal være vertskap for finalen.

Den foreslåtte planen vil bety at Abu Dhabis GP utsettes til 11.-13. desember, og Saudi-Arabia vil finne sted 4.-6. desember. Det ville bety fire Grand Prix på rad, etter Qatar 27.-29. november og Las Vegas 19.-21. november, noe som sannsynligvis ville blitt møtt med protester fra førere og team på grunn av for mye arbeid...