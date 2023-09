Rykter: Game Pass har over 30 millioner abonnenter

HQ

Microsoft har ikke kommunisert noe offisielt tall for Game Pass -abonnenter siden i fjor, da det offisielt ble avslørt at det hadde nådd over 25 millioner brukere. Siden den gang har medlemmer fra Xbox-teamet (inkludert Xbox-sjef Phil Spencer) sagt at antallet har økt, men uten å fortelle hvor mye.

Tidligere i dag fikk vi imidlertid et hint fra Xbox-markedsføringssjef Craig McNary, som skrev på LinkedIn at Game Pass hadde passert 30 millioner brukere forrige måned (august): "Lanserte og økte Xbox Game Pass, verdens største abonnementstjeneste for spill, til over 30 millioner medlemmer". Dette ble lagt merke til av Tumur222 på X som screengrabbet beviset. Da dette ble delt på sosiale medier, bestemte McNary seg i all stillhet for å fjerne dette tallet, ettersom det tilsynelatende ikke var ment å være offentlig informasjon.

Som Xbox-sjef hadde McNary riktig informasjon tilgjengelig, så det virker ganske sannsynlig at dette er korrekt informasjon om antall abonnenter. Ettersom Xbox Game Pass Core ble lansert tidligere denne uken, antas det at antallet Game Pass -abonnenter vil øke kraftig denne måneden, ettersom alle Xbox Live Gold -abonnementer automatisk konverteres til Core. Forhåpentligvis betyr dette at Microsoft vil være villig til å gi en offisiell oppdatering av det nåværende antallet Game Pass -abonnenter.

