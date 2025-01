Rykter: Gears of War, Hellblade II og Age of Mythology på vei til PS5

HQ

Nylige rykter indikerer at populære Xbox-titler, inkludert Gears of War: Ultimate Edition, Senua's Saga: Hellblade II og Age of Mythology: Retold, kan komme seg til PlayStation 5. Ifølge Jez Corden fra Windows Central kan disse spillene føye seg til en voksende liste over utgivelser på tvers av plattformer, med titler som Hi-Fi Rush og Sea of Thieves allerede tilgjengelig på PlayStation. Med kommende eksklusive spill som Indiana Jones også på vei til PS5, virker muligheten stadig mer sannsynlig.

Gleder du deg til å spille disse Xbox-titlene på PS5?