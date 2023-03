Rykter: Gears of War kan gjøre en stor avkastning

2023 vil markere fire år siden utgivelsen Gears 5. Mens vi fikk den turbaserte Gears of War: Tactics i mellomtiden, og Gears 5 ble møtt med god kritisk mottakelse, er det mange fans som fortsatt vil ha mer fra den en gang fremtredende tredjepersonsskytespillserien.

Hvis du har ventet på flere Gears of War, kan du være heldig, da en ny stillingsannonse for en Senior Gameplay Designer hos The Coalition refererer spesifikt til franchisen og ber om at den rette kandidaten er villig til å hjelpe til med å " smi fremtiden" til Gears of War.

Vi vet ikke hvordan denne fremtiden vil se ut, om The Coalition sikter mot Gears 6 eller om den i stedet ser på populariteten til spill som Dead Space-nyinnspillingen og ønsker en bit av kaken. Uansett er en retur til Gears of War noe fansen mer enn gjerne vil se.

Tidligere fant vi ut at en Gears of War-veteran kunne være på vei tilbake for å jobbe med franchisen, noe som bare gir ytterligere drivstoff til brannen.

Hvordan tror du en Gears of War-retur skal se ut?