Rykter: Gears of War Også Doom og Microsoft Flight Simulator vurderes for utgivelse på flere plattformer

I går presenterte Xbox-sjef Phil Spencer de store planene for plattformens fremtid. Mange trodde at dette ville innebære at Xbox skulle lanseres på flere plattformer, men likevel er det bare fire spill som skal lanseres på andre konsoller i nær fremtid.

Det betyr ikke at Xbox ikke vurderer å sende ut andre eksklusive spill til konkurrerende konsoller. Ifølge The Verge kan vi, i tillegg til de fire som ble avslørt i går, også få se Microsoft Flight Simulator, Doom og til og med Gears of War på andre konsoller.

Dette er ifølge en rapport fra The Verge ikke offisielt bekreftet av Xbox, men det er en interessant idé. Etter gårsdagen vil vi i hvert fall ikke si at noe er umulig for Xbox på dette tidspunktet.

