Rykter: George Miller skal regissere World War Hulk

Tenk deg en Mad Max-regissør som tar seg av Hulk - det høres ut som den perfekte oppskriften på kaos, ikke sant? Nå går det et nytt rykte i Hollywood, som antyder at regissør George Miller, mest kjent for Mad Max: Fury Road og Furiosa: A Mad Max Saga, kan være interessert i å regissere en World War Hulk film. Ifølge World of Reel har Miller angivelig møtt Marvels Kevin Feige for å diskutere muligheten for en frittstående Hulk-film med Mark Ruffalo i hovedrollen. Selv om samtalene ikke er bekreftet, er fansen begeistret for tanken på at Miller kan bringe sin unike visjon til Hulks ville eventyr.

Kan dette være det neste store Marvel-prosjektet?