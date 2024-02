Rykter: GTA VI slippes ikke før i april 2025

HQ

Det heteste spillet på manges ønskeliste er utvilsomt Grand Theft Auto VI. Rocktstar viste endelig frem spillet sent i fjor, og med en lanseringsdato rundt 2025 har de fleste håpet på en utgivelse i begynnelsen av året i stedet for mot slutten av det. Dessverre har analytikerne Nick McKay og Michael Pachter kommet med sin egen gjetning om at dette ikke blir tilfelle. De to herrene har notert seg at Rockstar har endret beregningene for regnskapsåret 2025 (perioden mellom april 2024 og mars 2025), og har senket forventningene fra å tjene åtte milliarder dollar til "bare" sju milliarder dollar - noe som tyder på at de ikke vil lansere GTA VI mellom januar og mars, men i stedet satse på en senere utgivelse. Pachter og McKay spekulerer videre i at de tror at Rockstar opprinnelig planla å lansere spillet i løpet av de tre første månedene av 2025 (derav det ekstra milliardoverskuddet), men at selskapet siden har måttet revurdere og utsette lanseringen.

Hvorvidt dette er sant eller ikke, skal selvsagt være usagt, men vær forsiktig med dine egne forventninger for å unngå å bli skuffet.

Takk, VGC