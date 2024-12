Rykter: James Gunn ser på Robert Pattinsons Batman for DCU-integrasjon, men Matt Reeves er nølende Gunns planer for et bredere DCU kolliderer med Reeves' visjon for Batman.

HQ Ifølge en fersk rapport fra podcasten The Hot Mic er James Gunn interessert i å bringe Robert Pattinsons versjon av Batman inn i det større DCU. Regissør Matt Reeves, som for tiden jobber med en trilogi med Pattinsons Batman, er imidlertid nølende til denne ideen. Han foretrekker å holde sin mer jordnære, noir-inspirerte versjon av karakteren adskilt fra det ekspansive DCU. Reeves er fokusert på å fullføre Batman-trilogien med del II og III, selv om det nylig har dukket opp rykter om forsinkelser. Gunn har derimot uttrykt sin interesse for å utforske både sammenhengende historier innenfor DCU og frittstående "Elseworlds"-fortellinger. Kunne du tenke deg å se Pattinsons Batman bli en del av det nye DCU?