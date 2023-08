Rykter: Lenovo jobber med en konkurrent til Steam Deck

HQ

Det blir stadig tydeligere at Valve med sin populære Steam Deck har klart å finne en helt ny nisje, et uutnyttet marked fylt av folk som har drømt om en skikkelig, håndholdt PC. Asus var heller ikke for sent ute med å hoppe på det samme toget da de lanserte ROG Ally, og det ser ut til at den neste bærbare PC-en blir en kreasjon fra Lenovo, nemlig Legion Go.

Ifølge Windows Central skal den håndholdte PC-konsollen drives av en AMD Phoenix SoC, ha en 8-tommers skjerm og leveres med Windows 11 forhåndsinstallert. Ingen detaljer om når vi kan forvente å se enheten eller når den vil bli lansert, er dessverre ikke kjent ennå. Men det høres spennende ut!

Eier du en Steam Deck eller tilsvarende, og hva synes du om konseptet?