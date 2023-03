Rykter: Lucky Chloe vil bli lagt til Tekken 8

HQ

Gamereactor besøkte Bandai Namco i Lyon i forrige uke for å spille Tekken 8, noe du kan lese mer om i vår siste forhåndsvisning som vi nettopp publiserte. Men under besøket fikk vi også en kort presentasjon av spillet fra Tekken 8-produsenten Michael Murray.

Så langt har bare ti tegn (listen nedenfor) blitt annonsert for spillet, og Lucky Chloe er ikke en av dem. Men til tross for dette brukte Murray Lucky Chloe som et eksempel på en karakter du kan ende opp med å spille mot. Han gikk raskt videre med presentasjonen sin, men vi antar at sjansene for at denne karakteren dukker opp i Tekken 8 bare har økt med mye.

Her er bekreftet Tekken 8 ensemble så langt: