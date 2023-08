Rykter: Lupita Nyong'o ser ut til å kapre hovedrollen i den nye Prinsessen og frosken-filmen

Remake-fabrikken fortsetter hos Disney, og en av tegnefilmklassikerne som ryktes å få en live-action-versjon er en moderne en av slagsen: Det er den New Orleans-doftende Prinsessen og frosken som skal få en ny versjon, og nå ryktes det at Lupita Nyong'o er aktuell for rollen som prinsesse Tiana.

Lupita Nyong'o (Star Wars: The Force Awakens, The Rise of Skywalker, Black Panther, Jungelboken) er altså en av de sterkeste kandidatene til hovedrollen. Ingen av disse opplysningene er imidlertid bekreftet, så du vet hva du skal gjøre: ta det hele med en stor klype salt. Nyong'o i hovedrollen høres imidlertid ut som en ganske god idé med tanke på hennes sterke samarbeid med Disney så langt.

Kan du tenke deg å se Nyong'o i en eventuell nyinnspilling av Prinsessen og frosken?

Takk, Geektyrant