Rykter: Master Chief kommer til Rainbow Six: Siege

HQ

Det antas at Master Chief snart kommer til Rainbow Six: Siege. Denne informasjonen er ennå ikke bekreftet av Ubisoft, men i et lekket klipp kan vi se det nye Elite Skin for Sledge, som viser UNSC Spartan i all sin prakt.

Lekkasjen ble først lagt ut av Twitter-brukeren Klobrielle, som vanligvis er kjent for å oppdage informasjon tidlig. Master Chief har hatt crossover-opptredener før, så det virker mulig for ham å ta steget inn i Rainbow Six: Siege.

Hvis denne crossoveren viser seg å være ekte, vil den sannsynligvis bli utrolig populær. Ville du kjøpt Master Chief Sledge-skinnet?