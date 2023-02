Rykter: Metal Gear Solid-nyinnspilling og Castlevania kan bli avslørt på E3

HQ

E3 2023 kan være der vi ser den etterlengtede nyinnspillingen av Metal Gear Solid 3: Snake Eater samt et nytt Castlevania-spill, rapporteres det.

Uten noen offisiell bekreftelse fra Konami, kan vi ikke være sikre på at disse titlene vil dukke opp på showet, men vi har hørt rykter om en Metal Gear Solid-nyinnspilling i noen tid, og det har vært mange teaser av Konami for et nytt spill i en elsket franchise, som mange tror er et nytt Castlevania-spill.

Andy Robinson på VGC podcast mener Konami ønsker å gjøre et stort sprut på E3, og i hans ord "det er en ny Castlevania i tillegg til Dead Cells DLC de annonserte på The Game Awards. Og det er denne mye omtalte Metal Gear Solid 3-nyinnspillingen, som jeg også forventer at de endelig vil vise.

Det er også ideen om at Metal Gear Solid 3: Snake Eater-nyinnspillingen vil fungere som en test for å se om det er en fremtid for en annen nyinnspilling i serien et sted nedover linjen.

Er du hyped for en ny Castlevania og Metal Gear Solid nyinnspilling?