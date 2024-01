Rykter: Microsoft kan være på vei til å begrense fysiske spillutgivelser

HQ

Det har vært en mørk dag for spillbransjen, med nesten 2000 ansatte som har blitt tvunget til å forlate jobbene sine hos Xbox Game Studios, i tillegg til at Blizzard-sjef Mike Ybarra har trukket seg fra sin stilling. En direkte effekt av oversysselsettingen som oppstod under Covid, men også en refleksjon av de vanskelige økonomiske tidene.

Det ser imidlertid ut til at ikke bare utviklere har blitt berørt av dagens oppsigelser hos Microsoft og Xbox Game Studios. For ifølge en rapport fra Jez Corden - velkjent innsider, har Microsoft også benyttet anledningen til å stenge avdelingen som internt håndterer arbeidet med fysiske spillutgivelser.

Ut fra tidligere lekkasjer om hva som er planlagt for neste Xbox - en heldigital konsoll - er dette ikke et overraskende trekk, og selv om Microsoft fortsatt kan outsource fysisk distribusjon, føles dette som enda et skritt nærmere en 100 prosent digital fremtid. I hvert fall for deg som Xbox-eier.

Hvordan ser du for deg en heldigital Xbox-fremtid?