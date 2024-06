Rykter: Mulig første bilde av Assetto Corsa Evo, men ikke veldig avslørende

HQ

Oppfølgeren til simracing-serien fra Kunos Simulazioni og utgiveren 505 Games vil være Assetto Corsa Evo. Siden vi fant kunngjøringen i et påskeegg i Nürburgring-oppdateringen for den nåværende Assetto Corsa Competizione, har det vært mye stillhet rundt denne tittelen, utover å bekrefte dens eksistens og navn. Vi vet også at det vil bli utgitt så tidlig som i 2024, men vi har ennå ikke sett det i aksjon, ikke engang på et trist bilde... Eller kanskje vi har det?

Ifølge det italienske mediet Multiplayer.it var det Kunos selv som sendte dem det første offisielle bildet av ACE (Assetto Corsa Evo). Det er et bilde av et bilinteriør som viser noe av setetrekket, pedalene og den manuelle girkassen til en Hyundai i20N (takk, SimRacer). Med et bilde som er så fokusert på en så liten detalj, er det umulig å bekrefte om det er ekte eller ikke, men vi vil i det minste la tvilen komme det til gode.

Forhåpentligvis vil Kunos og 505 Games gi oss flere detaljer snart. I mellomtiden kan du nyte det (mulige) første bildet av Assetto Corsa Evo nedenfor.