Rykter: Neste spill fra Ori and the Blind Forest-teamet er inspirert av Zelda

Moon Studios forbløffet verden da de ga ut Ori and the Blind Forest i 2015, og sammen med oppfølgeren Will of the Wisps og Team Cherrys Hollow Knight (2017) har den fullstendig omformet landskapet i Metroidvanias.

Både Ori og Hollow Knight skrøt av fantastisk verdensbygging og nydelig nivådesign, noe som førte til en viss rivalisering mellom de to studioene bak dem. Thomas Mahler, sjef for Ori-studioet, har ved flere anledninger snakket negativt om Team Cherry og spillet deres, og kanskje er dette en medvirkende årsak til at studioet retter oppmerksomheten mot andre horisonter.

For mens vi har ventet på Hollow Knight-oppfølgeren Silksong, mens Mahler virker opptatt av å utforske andre, godt tråkkede fotspor. I går tok Mahler til Twitter for å fortelle oss hvordan de tenker på neste kamp. Her er hva han hadde å si:

Som svar på spørsmålet om grafisk design vil ligne Ori-spillene, skrev han:

"Ja. Det er viktig at spillene våre har en unik kunststil der du vet at dette er et Moon Studios-spill, selv om du bare ser et miniatyrbilde. Det er for mange spill der ute som ser like ut. Art Direction er viktig. Mye.»

I tillegg sier Mahler at han ikke liker plattformeksklusiver, noe som er en av grunnene til at studioet nå har valgt utgiver Private Division, i stedet for Microsoft, som publiserte de to Ori-titlene. Til slutt har vi nok en avduking å forvente i år, forhåpentligvis ikke så lenge fra nå.

– Jeg føler at dette året kommer til å bli utrolig spennende! Jeg er superstolt av det Moon Studios jobber med og gleder meg til den dagen vi endelig kan avsløre hva vi har jobbet med - Følg med! :)"