Rykter: Ninja Turtles og SvampeBob er gjesteførere i Sonic Racing: Crossworlds

Det er ikke bare Mario Kart World som digitale kartentusiaster venter på akkurat nå, da vi også har Sonic Racing: Crossworlds å se frem til senere i år. Her vil Sonic og hans mange venner (og fiender) sette seg bak rattet for å konkurrere i heftige løp i klassiske omgivelser.

Men kanskje får de litt mer selskap. Insideren p0wyful har tidligere lekket bilder fra spillet, og hevder nå at både Teenage Mutant Ninja Turtles og SpongeBob vil gjesteopptre i Sonic Racing: Crossworlds. Med tanke på at begge disse eies av Paramount, som lager de anerkjente Sonic-filmene sammen med Sega, virker dette ikke urimelig i det hele tatt.

Gjesteopptredener er i dag svært vanlig i alle typer spill med det minste innslag av live service, og andre titler i serien har også hatt gjesteopptredener, for eksempel Banjo-Kazooie i Sonic & Sega All-Stars Racing og Nascar-føreren Danica Patrick og Disney-ikonet Wreck-It Ralph i Sonic & All-Stars Racing Transformed.

Gitt at lekkasjeren har hatt rett før, at Sonic Racing: Crossworlds handler om å kjøre mellom forskjellige verdener via portaler og begrunnelsen for at Sega låner varemerker fra Paramount, kan dette godt vise seg å være sant - men foreløpig er det selvfølgelig bare et ubekreftet rykte.

Når det er sagt... hva synes du om tanken på å kjøre gokart med skilpaddene og kjøre på en bane basert på Bikini Bottom i Sonics kommende racingspill?