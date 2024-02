Rykter: Nintendo Switch 2 vil ha digital og fysisk bakoverkompatibilitet

HQ

En viktig bekymring for mange spillere i dag er bevaring. Spill er en del av den digitale historien, og det må være et mål å holde så mange av dem i live som mulig når vi nå går inn i en tid med abonnementstjenester og nedlastinger kun digitalt.

Nintendo har fått mye kritikk for sin nedleggelse av eShops for Wii U og 3DS, men det ser ut til at de tar et lite skritt i riktig retning med sin kommende konsoll. Ifølge det brasilianske nettstedet Universo Nintendo (via Centro Leaks) vil den nye Switch være bakoverkompatibel med originale Switch-titler.

Dette gjelder både fysiske og digitale utgivelser. Det rapporteres også at utviklere vil kunne forbedre Switch-spillene sine ved å benytte seg av den oppgraderte kraften i den nye konsollen. Det ser ut til at vi får vite mer om denne kommende maskinvaren i neste måned, så inntil da bør du ta din foreskrevne porsjon salt med denne informasjonen fra Dr. Rumours.