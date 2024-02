Rykter: Nintendo vil kunngjøre noe Gamecube-relatert i dag

HQ

Senere i dag (21. februar) kl. 14.00 GMT/15.00 CET vil Nintendo levere en ny Nintendo Direct-stream, dedikert til tredjeparter. Det betyr at vi ikke kan forvente noen nyheter om deres egne spill og langt mindre om kommende maskinvare.

Til tross for dette antyder nå en ganske anerkjent Nintendo-insider ved navn Pyoro at noe Gamecube-relatert vil dukke opp under strømmingen. Gamecube brukte kodenavnet Project Dolphin mens den var i produksjon, og Pyoro bruker både delfin-emojier og skriver om dyret, noe som indikerer at det betyr noe. Den mest nærliggende gjetningen ville være at Nintendo er i ferd med å legge til Gamecube i abonnementstjenesten Switch Online, men så er det igjen et Partner Showcase og ikke stedet å snakke om nye Switch-funksjoner.

Andre kvalifiserte gjetninger er at Gamecube-klassikerne fra tredjeparter (vi har ikke noe imot Eternal Darkness: Sanity's Requiem) blir remastret til Switch. Dette ville være svært logisk, ettersom Switch kan være tynt besatt av spill mot slutten av året hvis ryktene om en utsettelse av Switch 2 til første halvdel av 2025 viser seg å stemme.

Hva tror du dette handler om?