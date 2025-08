Rykter: Nye detaljer og spesifikasjoner om PlayStation 6 og Sonys kommende bærbare konsoll dukker opp

HQ

Maskinvarelekkasjer Moore's Law Is Dead hevder å ha sett detaljer om PlayStation 6 (kodenavn "Orion") og en ny bærbar PlayStation-enhet (kodenavn "Canis") under en intern AMD-presentasjon så tidlig som i 2023. Spesifikasjonene sies å være som følger :

PlayStation 6 ("Orion"):



8 x Zen 6 (eller nyere) kjerner, 3 nm



40-48+ RDNA 5 beregningsenheter ved 3 GHz+



160 W TBP og lavere strømforbruk enn PS5



160-bits eller 192-bits buss med GDDR7 ved 32GT/s+



Rasteringsytelse 3x PS5 (ray-tracing forventes å være høyere)



Chiplet-design



Bakoverkompatibel med PS5 og PS4



Neste generasjons bærbare PlayStation ("Canis"):



4 x Zen 6c-kjerner, 3 nm



12-20 RDNA 5 beregningsenheter @ 1,6-2 GHz



15 W TBP



128-biters buss med LPDDR5X-7500+



Rasteringsytelse 0,5x PS5 (ray-tracing forventes å være høyere)



Bakoverkompatibel med PS5 og PS4



MicroSD-kortspor og støtte for M.2 SSD



Haptisk tilbakemelding



Doble mikrofoner



Berøringsskjerm



USB-C-port for videooverføring



Anslått å være mer avansert enn Xbox Ally X



Forutsatt at informasjonen er korrekt, er det verdt å merke seg at Sony ønsker å fokusere på et lavere og rimeligere prispunkt for neste generasjon, snarere enn ekstreme teknologiske fremskritt. Strategien bak konfigurasjonen sies å være sammenlignbar med hvordan Sony lanserte PlayStation 4, med en mer konkurransedyktig pris rettet mot massemarkedet, men med en tilstrekkelig oppgradering. Produksjonen skal begynne i 2027, og begge enhetene skal lanseres tidlig i 2028.

Moore's Law Is Dead påpeker at maskinvaren og informasjonen selvfølgelig kan ha blitt revidert eller endret over tid, men understreker at Sony sjelden avviker fra de opprinnelige spesifikasjonene. Videre har det i lengre tid vært kjent at AMD har et inngående samarbeid med Sony innen AI med oppskaleringsteknikker kalt Project Amethyst, som har blitt sammenlignet med den samme teknologien som finnes i AMDs dyrere grafikkort. Men som vanlig er alt dette ubekreftet inntil offisiell informasjon blir presentert.

