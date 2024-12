Rykter: Nytt Terminator-spill på vei

En nylig liste fra Australian Classification Board (ACB) har utløst rykter om et nytt spill med tittelen Terminator 2D: No Fate. Selv om detaljene er knappe, tyder det faktum at spillet allerede har blitt klassifisert på at en offisiell kunngjøring kan komme snart. Ifølge informasjonen vil spillet inneholde vold og grovt språk, og det forventes å bli utgitt på en lang rekke plattformer, inkludert PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC og Nintendo Switch.

Når et spill får en aldersgrense, er det vanligvis en sterk indikasjon på at lanseringen er nært forestående. Selv om det ennå ikke er noen bekreftelse på spillets offisielle avsløring, håper fansen at dette markerer Terminator-franchisens tilbakekomst i spillverdenen. Gitt suksessen til tidligere Terminator-titler, er forventningene høye til denne nye satsingen.

