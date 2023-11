Rykter: Pascal har fått tilbud om rollen som Reed Richards i Fantastic Four

HQ

Nå som streiken offisielt er over, begynner maskineriet i Hollywood så smått å bevege seg igjen, og en av de mange filmene som har vært på trappene lenge, er Marvel's nyinnspilling av Fantastic Four. Et etterlengtet prosjekt blant fansen etter at 20th Century i så mange år har dratt merket gjennom søla.

Det er kanskje ikke så rart at interessen for Marvel's nye film er relativt stor, og flere ulike stjerner har blitt ryktet å være knyttet til prosjektet. Blant disse er Adam Driver, Jake Gyllenhaal og Vanessa Kirby, og nå også The Last of Us og Game of Thrones stjernen Pedro Pascal, som ifølge en rapport fra innsideren Daniel Richtman skal ha blitt tilbudt en av filmens hovedroller.

Noe som selvfølgelig er flott hvis det stemmer, Pascal skuffer sjelden og har vist seg å være en av de dyktigste skuespillerne i Hollywood akkurat nå. Så hvis det nå er hans jobb å ta på seg hovedrollen som Reed Richards, har vi en god grunn til å glede oss til filmen - som fortsatt er noen år unna.

Tror du Pascal vil passe i rollen som Reed Richards, og gleder du deg til Marvel's nye Fantastic Four?