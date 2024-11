Rykter: Pirates of the Caribbean-reboot skal filmes neste år

HQ

Det ser ut til at Disney endelig er i skipsform og ønsker å utforske de asurblå havbølgene i Karibia igjen. World of Reel har publisert en rapport som hevder at den lenge ryktede omstarten av Pirates of the Caribbean kan begynne å filme så snart som neste år, men at filmen ikke vil ha Johnny Depp som Captain Jack Sparrow.

I rapporten heter det at en "untitled [Pirates of the Caribbean] movie" har en "late 2025" produksjon planlagt, med innspilling i Saint Vincent. Ingen ytterligere informasjon om prosjektet er avslørt ennå, men siden Pirates -filmer har en tendens til å være action- og eventyrfilmer med store budsjetter vil produksjonen sannsynligvis ta noen måneder og postproduksjonen betydelig lengre tid, noe som betyr at vi kanskje må vente til 2027 før denne filmen er klar for kinoer over hele verden.

Det har gått flere rykter om hva fremtiden til Pirates vil bringe, der ett rykte hevder at Margot Robbie vil styre en kvinneledet film, og et annet antyder at Craig Mazin fra The Last of Us vil ta styringen og skrive en annen film. Disney har ikke bekreftet noen av disse ryktene, så vi må bare vente til det kommer offisiell informasjon.