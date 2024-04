Rykter: PlayStation 5 Pro-godkjente spill kan fortsatt kjøres med 30 bilder per sekund

HQ

Denne generasjonen startet veldig sterkt med at så godt som alle store spill kjørte med 60 bilder per sekund, noe som ga muligheter for dem som ønsket å øke grafikken på bekostning av flyt.

I løpet av det siste året har vi imidlertid sett flere og flere eksempler på store spill som kjører med 30 bilder i sekundet uten mulighet til å redusere den grafiske kvaliteten til fordel for en høyere bildefrekvens. Men som du sikkert vet, jobber Sony ifølge flere gode kilder for tiden med PlayStation 5 Pro, som etter sigende skal lanseres sent i år eller tidlig neste år. Da burde vel lave bildefrekvenser være noe som hører fortiden til?

Nei, det er dessverre ikke sikkert i det hele tatt. Selv om en kraftigere versjon av PlayStation 5 definitivt vil øke sjansene for at spillene kjører med minst 60 bilder i sekundet, er ikke dette et krav fra Sony for å få merkelappen "Enhanced". Variety rapporterer :

"Selv om Sony ønsker denne nye modusen i spill, vil PS5 Pro "Enhanced"-merket fortsatt være tilgjengelig for en rekke andre scenarier som inkluderer spill med 30 bilder per sekund. Utviklere har muligheten til å øke måloppløsningen for PS5 Pro-spill som kjører med fast oppløsning på PS5, eller til og med øke den maksimale måloppløsningen for spill som kjører med variabel oppløsning på PS5."

PlayStation 5 Pro vil sannsynligvis være den sikreste måten å få det beste tekniske nivået i konsollspillene dine på, og forhåpentligvis vil svært få utviklere og utgivere avstå fra å tilby 60 bilder per sekund som standard i spillene sine - men det er ingen garanti.