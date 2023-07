Rykter: Pokémon Presents planlagt til neste uke

HQ

Det ser ut til at vi kan notere 8. august som datoen for neste Pokémon Presents -sending. En ny lekkasje fra datalekkasjen CentroLeaks (som Eurogamer har rapportert om) har avslørt at spillkoden Pokémon Masters EX nevner datoen for når en ny kampanje skal lanseres, og dette har fått fansen til å gjøre mange antakelser.

Tanken er at ettersom uannonserte hendelser ofte sammenfaller med Pokémon Presents -show, kan vi se frem til en sending, og hvis det er hold i disse tankene, kan vi nok forvente at The Pokémon Company kommer med en offisiell kunngjøring i løpet av de kommende dagene for å forberede fansen på showet.

Når det gjelder hva vi kan få se hvis showet finner sted, er det ingen tvil om at vi vil få et nytt glimt av Pokémon Scarlet/Violet -utvidelsene, i tillegg til en ny Detective Pikachu Returns -trailer som forberedelse til lanseringen i oktober.