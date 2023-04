Rykter: PS Plus Essential-spill for mai har lekket

HQ

Mens PlayStation noen ganger kan komme foran spillet og være den første til å avsløre PS Plus Essential-spillene som kommer i en gitt måned, treffer ofte den kjente lekkasjen billbil-kun oss med nyhetene et par dager før tittelen er bekreftet.

Nok en gang har billbil-kun truffet oss med noen potensielle spill for abonnementstjenesten. Nå, ettersom ingenting er bekreftet, må vi anbefale å ta denne nyheten med en klype salt, men billbil-kun har vært kjent for å være ganske nøyaktig med sine spådommer om PS Plus Essential-spill.

Spillene som kommer til tjenesten den 2. mai er Chivalry 2, Grid Legends, og Descenders. Det er sannsynlig at sammen med disse spillene, vil vi også snart vite om titler som blir lagt til i spillkatalogen for PS Plus Premium- og Extra-abonnenter.

Hva synes du om disse antatte PS Plus Essential-spillene?