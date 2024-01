Rykter: Quake 6 er under utvikling hos Machine Games

HQ

Mange av oss satt med store øyne under avsløringen av Indiana Jones and the Great Circle under Xbox Developer Direct her om kvelden. Nå som fremvisningen er lagt ut på nettet, er det mange observante seere som har gransket opptakene for å se hva de kunne finne av skjulte detaljer.

I løpet av filmen ble det vist en skribletavle med Quake-logoen og teksten "AKE 6". Det er uklart hvordan dette skal tolkes, men det ser ut til å støtte XboxEras Tifkeal Nicks tidligere påstand om at Quake 6 er under utvikling hos Id Software og Machine Games.