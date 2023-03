Rykter: Ratchet &Clank: Rift Apart kunne få en PC-port

HQ

Sony har gitt ut en god del av sine eksklusive på PC de siste årene, inkludert God of War fra 2018, Horizon Zero Dawn og Marvel's Spider-Man. Nå ser det ut til at Ratchet & Clank: Rift Apart kan hoppe til mus og tastatur.

En ny stillingsannonse hos Nixxes ser etter en dyktig UX / UI-ingeniør for å implementere og forbedre UI-opplevelsen for kommende AAA PC-titler. Dette har ført til mange spekulasjoner om at PlayStation-datterselskapet jobber med en PC-port av Ratchet & Clank: Rift Apart.

Nixxes var også ansvarlig for PC-porten til en annen Insomniac-tittel i Marvel's Spider-Man og Spider-Man: Miles Morales. Men mens bevisene virker ganske betydelige, uten noe bekreftet ennå, ta disse ryktene med en klype salt.