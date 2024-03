Rykter: Respawn skal lage et nytt Titanfall-spill

HQ

Fans lurte i årevis på hvorfor Respawn ikke ville lage et Titanfall 3, men i fjor ble det avslørt at det faktisk var på trappene på et tidspunkt, men at det ble kansellert etter mindre enn ett års utvikling. Det har imidlertid ikke hindret folk i å fortsette å håpe på en oppfølger, og nå har en pålitelig kilde kommet med håpefull informasjon.

Journalisten Jeff Grubb sier til Giant Bombs podcast Game Mess at et nytt Titanfall-spill er på vei, men med forbehold om at det ikke blir noe Titanfall 3:

"Dette spillet, slik det ser ut i dag, er så vidt jeg forstår et 'Titanfall-spill'. Det er i Titanfall-universet. Men alle jeg snakker med, sier hele tiden: 'Vel, det er det ikke, men... ikke tro at det er Titanfall 3, et spill med online flerspiller og en enspillerkampanje'. Jeg bare: "Vent, hva da? Hva er dette spillet da? Jeg vet fortsatt ikke."

I forrige uke kunngjorde EA at de ville si opp rundt 670 ansatte og samtidig legge ned Mandalorian-prosjektet som det ryktes at studioet jobbet med. Dette er selvsagt tragisk, men det kan også gi ekstra ressurser til det hemmelige Titanfall-spillet og øke sjansene for at det faktisk blir en realitet.

Hvor spent er du på å vende tilbake til Titanfall-verdenen, selv om det ikke blir Titanfall 3?