Rykter: Sega gjenoppliver Altered Beast

Alle som var unge og godtroende i Mega Drive -æraen, spilte sannsynligvis Sega-klassikeren Altered Beast, om ikke annet fordi bildet på esken antydet en skikkelig frekk actiontittel. Segas Makoto Uchidas debutspill var imidlertid ikke spesielt bra, men til tross for dette solgte det visstnok 1,4 millioner eksemplarer, ble konvertert til flere formater og fikk en slags forsinket kultstatus.

Nå ser det ut til at Sega har innsett dette og har tenkt å blåse nytt liv i sin gamle sidescrollende varulv, igjen. Bransjeinnsideren Shpeshal Nick har avslørt i podcasten Xbox Era at Sega jobber med et nytt Altered Beast og et nytt Gunstar Heroes. Det er alt vi vet, men nå vet du like lite som oss.

Vil du se Altered Beast gjøre comeback?