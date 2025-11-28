Rykter: Sergio Ramos vil forlate Mexico og drømmer fortsatt om å komme tilbake til det spanske landslaget

HQ

Real Madrid-, Sevilla- og landslagslegenden Sergio Ramos (39) flyttet til Mexico tidligere i år, etter å ha vært uten jobb i noen måneder. Han gikk til Monterrey og spilte til og med klubb-VM, der han ble kåret til MVP i 1-1-kampen mot Inter Milan, men det meksikanske eventyret varer bare ett år. Liga MX er i sluttspillet i Apertura, den første halvdelen av sesongen, og til tross for Monterreys gode plassering (femteplass i den ordinære sesongen, 2-0 i kvartfinalen), har Ramos bestemt seg for at han ikke vil fortsette.

Nyheten ble kjent i det spanske TV-programmet El Chiringuito, hvor de informerte om at Ramos vil forlate klubben, antageligvis når kontrakten hans går ut i slutten av desember. Det er imidlertid ingen andre opplysninger om dette, og As melder at han i forrige måned sa det motsatte: Han hadde til hensikt å bli i Mexico.

Hva var det som endret seg? Ifølge As var det to ting som spilte inn i avgjørelsen hans: familielivet og ønsket om å spille neste VM. Ramos har rekorden for flest kamper for det spanske landslaget, 180 mellom 2005 og 2021, men ble knust da han fikk beskjed om at de ikke lenger ville kalle ham inn til landslaget.

Ramos har ikke blitt innkalt til det spanske landslaget siden 2021, men han ønsker å overbevise Luis de la Fuente om å inkludere ham på listen til VM 2026, noe som, etter suksessen til troppen som vant UEFA Euro 2024 og ble nummer to i Nations League 2025, virker veldig usannsynlig ...

Hvor tror du Sergio Ramos kommer til å spille neste gang?