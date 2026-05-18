Rykter: Sony er interessert i å gjenskape Infamous og andre klassiske merker

HQ

I en tid da det tar utrolig lang tid å utvikle spill og komme med nye ideer, mens utgivere foretrekker å holde seg til sterke merkevarer, har nyinnspillinger blitt stadig mer populære. Nylig kom for eksempel Dragon Quest VII Reimagined, og i løpet av de kommende månedene kan vi se frem til Starfox, Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced, Halo: Campaign Evolved og Tomb Raider: Legacy of Atlantis - bare for å nevne noen.

Mens de fleste store utgivere har kastet seg på bølgen, har Sony vært mer forsiktige; deres siste nyinnspilling er det fire år gamle The Last of Us: Part I, og den eneste annonserte så langt er God of War Trilogy Remake. Men det ser ut til at de fortsatt er veldig nysgjerrige på konseptet, og Jordan Middler fra VGC sa forleden at de utforsker en nyinnspilling av Infamous, en serie vi ikke har sett et spor av siden Infamous: First Light ble utgitt i 2014.

Dette fikk brukerne til å henvende seg til en av spillverdenens mest pålitelige innsidere, NateTheHate, for å spørre ham hva han vet om saken. Han svarte at selv om han ikke hadde hørt noe om dette (noe som ikke er det samme som å si at det ikke er sant), la han til at "det er sant at Sony utforsker og vurderer å gjenopplive noen av deres eldre, ubrukte IP-er".

Og med det sagt, alt vi kan gjøre er å håpe. Hvilke spillserier vil du gjerne se Sony støve av og bringe tilbake?