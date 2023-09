Rykter: Sony vurderer en slags metaverse

HQ

Den store FTC/Microsoft-lekkasjen i forrige uke ga oss massevis av informasjon om Microsofts planer for fremtiden. Men det var også noen utdrag fra andre involverte selskaper, og som lagt merke til på Resetera, inkluderer dette en kommentar på PlayStation Home fra Sony Interactive Entertainment president Jim Ryan.

PlayStation Home var en virtuell verden i samme ånd som Second Life, som ble lansert som betaversjon i 2008. I dag ville vi nok kalt dette en metaverse i stedet, men den fikk aldri noe stort publikum og ble til slutt stengt i 2015. I en samtale med FTC om metaverser og PS VR2 sa Ryan at PlayStation Home var forut for sin tid, "sannsynligvis" med 10-15 år, og la til:

"Vi har et par prosjekter på gang som er veldig spennende for oss når det gjelder å skape en slags metaverse av spilltypen som muligens kan samarbeide med andre deler av Sony. Sonys underholdningsressurser har et enormt potensial på metaverse-området."

Selv om metaverse-hypen har avtatt i løpet av de siste årene, og Meta/Facebook (som investerte mest i ideen) tilsynelatende har lagt ned det meste av arbeidet sitt, ser det ut til at vi fortsatt kan få litt metaverse-kjærlighet fra Sony hvis disse planene fortsatt er levedyktige. Om det til syvende og sist kan bety en relansering av noe sånt som PlayStation Home med VR, gjenstår å se.

Ser du frem til en metaverse fra Sony?

Takk, PlaystationLifestyle.