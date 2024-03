Rykter: Starfield DLC kan bli avslørt snart

HQ

Det ser ut til at Starfield sin kommende Shattered Space-utvidelse kan være på vei raskere enn vi tror. Eller, i det minste kan en avsløring være på vei innen kort tid.

Det fremgår av spillets Steam-liste, der det ifølge SteamDB er lagt til en ny ukjent app i DLC-seksjonen på Starfield. Dette betyr kanskje ikke noe, men som Elden Ring-fans gjerne roper ut, kan en oppdatering av et spills Steam-fil bety store ting.

Foreløpig kan man trygt si at Starfield ikke helt har levd opp til spillernes forventninger. Det hviler et stort press på en tittel som har vært over ti år under utvikling, og likevel opplevde mange fans at de bare reiste gjennom nok et Bethesda-rollespill. Forhåpentligvis kan Shattered Space Expansion endre denne oppfatningen.