Rykter: The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 kommer til PS Plus i oktober

Selv om vi ennå ikke har fått noen offisiell bekreftelse på hvilke spill som blir gratis for PS Plus Essential-abonnenter i oktober, kan vi ifølge en ny lekkasje ha fått vite et par av hovedattraksjonene.

Ifølge billbil-kun, som vanligvis er ganske pålitelig når det gjelder PS Plus, er spillene som blir gratis i oktober The Callisto Protocol og Farming Simulator 22. Det vil sannsynligvis bli lagt til et annet spill, men det var ikke tilgjengelig i rapporten.

Selvfølgelig vil de som har et PS Plus-abonnement, enten det er Premium, Extra eller Essential, kunne laste ned disse spillene. Følg med på Sonys sosiale medier for å få en offisiell bekreftelse, som sannsynligvis kommer snart med tanke på at oktober begynner i slutten av denne uken.