Rykter: The Elder Scrolls VI kan komme til PlayStation

Tidligere rapporterte vi at Microsoft hadde planer om at tre kommende titler skulle være PC- og Xbox-eksklusive, forutsatt at disse spillene var Redfall, Starfield og The Elder Scrolls VI. Imidlertid ser det nå ut til at det har skjedd en endring i Microsofts planer.

Ifølge en uttalelse fra en Microsoft-advokat i forrige uke, har selskapet foreløpig bare planer om at to kommende ZeniMax-spill skal hoppe over PlayStation-konsoller.

Selv om dette kan tyde på at The Elder Scrolls VI kan være på vei til PlayStation, er det også mulig at Microsoft rett og slett ikke har merket det som en PC / Xbox-eksklusiv, men internt. Dette ville heller ikke teknisk motsi de tre eksklusive spilluttalelsene, da vi kunne inkludere Hi-Fi Rush som en av disse titlene.

