Rykter: The Finals-utvikleren Embark lager en Game of Thrones-tittel

Den svenske utvikleren Embark Studios er selvfølgelig mest kjent for fjorårets hit The Finals, men vi vet også at de har actiontittelen ARC Raiders under utvikling.

Men kanskje er de nå så store at de har flere team som utvikler spill, og ifølge rykter fra Redanian Intelligence har utvikleren slått seg sammen med den koreanske utgiveren Nexon for å gi ut et online rollespill basert på Game of Thrones.

Ifølge kilden vil spillet utspille seg mellom sesong fire og fem, med The Wall og Winterfell som de viktigste områdene vi vil besøke, i hvert fall til å begynne med. Utover det er detaljene knappe, men oppsettet vil tilsynelatende minne om Diablo Immortal.

Dette er første gang vi har hørt noe om dette, og hvis informasjonen stemmer, vil det sannsynligvis bli et enormt prosjekt. Vi anbefaler deg å ta informasjonen med en sjenerøs dose grovsalt inntil videre, selv om det absolutt ikke er umulig at det er sant.