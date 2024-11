Rykter: Tom Cruise vil at Glen Powell skal ta over Mission: Impossible-serien

HQ

Mission: Impossible - The Final ReckoningMission: Impossible, en film som vi kan se på kino i mai 2025, ser virkelig ut som et endelig punktum for Tom Cruise og mange av originalgjengens tid i Impossible Mission Force. Det er ikke bekreftet at Cruise legger opp som Ethan Hunt ennå, men et nytt rykte har begynt å sirkulere som antyder at actionlegenden ser etter en yngre og svært populær stjerne til å ta over styringen av serien.

The InSneider har publisert en rapport der han hevder at Cruise ser på Twisters -stjernen Glen Powell som den personen som skal styre Mission: Impossible -serien inn i fremtiden. I motsetning til mange rykter der vi ikke hører noe av substans i uker, måneder, noen ganger enda lenger for å bestride og sette ting rett, bestemte Pat McAfee seg for å ringe opp Powell mens han var på lufta under showet sitt for å høre fra mannen selv, som Top Gun: Maverick skuespilleren la til :

"Moren min ville aldri latt meg gjøre det. Det er en dødsfelle."

Riktignok vil mange også si at Top Gun: Maverick er litt av en dødsfelle også, så kanskje Powell spiller hemmelighetsfull her for tiden. Siden Cruise og Powell har en fortid sammen, virker det på mange måter som en naturlig utvikling, men tror du at Anyone But You -stjernen er rett mann for oppdraget, hvis han skulle velge å takke ja?