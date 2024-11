Rykter: Tom Cruise vil lage en oppfølger til Days of Thunder

HQ

Etter den monstrøse suksessen til Top Gun: Maverick, er det kanskje ikke overraskende at Tom Cruise og Paramount vurderer flere oppfølgere. Og hvis ryktene stemmer, er det NASCAR-filmen Days of Thunder som kan bli beæret med en moderne oppfølger. Dette ifølge en rapport fra The Hollywood Reporter, som hørte fra en bransjeinnsider som angivelig sa :

"Han snakker med Paramount om Top Gun og Days of Thunder. Det kommer til å være det som kommer sammen først når det gjelder et manus. Det kommer an på ideen og, til syvende og sist, manuset... Jeg synes ikke det er en forferdelig idé. Du kunne ha sagt at det var en forferdelig idé å gjenta Top Gun. Jeg ville ikke avvise det."

Og ærlig talt, hvorfor ikke? Hvis Cruise og Paramount kan gjenskape den samme magien som de gjorde med Maverick, så la oss få det til, ikke sant? Hva synes du om det? Kan du se for deg en moderne oppfølger til Days of Thunder?