Rykter: Tre elskede Disney-skurker er klare til å bli med Fortnite

Som du åpenbart vet, Fortnite samarbeid er en krone et dusin, og selskaper ser ut til å stå i kø for å få karakterene sine inn i Epics Battle Royale-fenomen. Dette inkluderer tilsynelatende Disney, for ifølge datagruvearbeideren HypeX på X venter noen av selskapets mest elskede skurker nå på å bli med i den fargerike og ganske vennlige krigen.

Mer spesifikt, Kaptein Krok (Peter Pan), Cruella De Vil (Hundre og en dalmatiner), og Maleficent (Tornerose) er angivelig satt til å vises i neste oppdatering, så de bør dukke opp veldig snart hvis dette stemmer.