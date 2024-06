Rykter: Utviklingen av Wonder Woman -spillet er problematisk

HQ

Etter skuffelsen over Suicide Squad: Kill the Justice League, ser det ut til at vi trenger et godt DC-spill for å gjenopprette troen for fansen, og mange øyne ser mot Monoliths Wonder Woman tittel for det.

Imidlertid, ifølge bransjeinnsider Greg Miller fra Kinda Funny, ser det ut til at spillet ikke gjør det så bra akkurat nå. Miller gikk ikke i detalj om hvordan spillet var urolig, men han mente at det ikke var der Monolith ønsket at det skulle være.

Wonder Woman ble avduket på Game Awards tilbake i 2021, og siden den gang har vi praktisk talt ikke hørt noe fra det. Det er ikke noe utgivelsesvindu, og vi vet bare at det er et enspiller-spill med Nemesis-systemet. Hvis ting ikke går bra hos Monolith, vil vi sannsynligvis ikke høre noe på en stund også.