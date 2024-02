Rykter: Virtua Fighter får en reboot

HQ

Den siste hovedinstallasjonen i Virtua Fighter-serien var Virtua Fighter 5, som ble lansert helt tilbake i 2006 (faktisk til og med et par måneder før utgivelsen av PlayStation 3). Etter det har Sega bare lansert oppdaterte versjoner, og Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ble lansert i 2021.

Det er derfor forståelig at fansen mener det er på høy tid at vi får Virtua Fighter 6. Selv om det i det siste har gått rykter om at noe skal skje med serien, ser det ikke ut til å være Virtua Fighter 6. Ifølge leakeren MbKKssTBhz5, som hovedsakelig spesialiserer seg på Atlus og Sega, planlegges det en reboot.

Dette ble avslørt på X, der kontoen også hevdet at alle de kommende Sega-titlene som ble vist under The Game Awards i desember - Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi og Streets of Rage - vil "komme til neste Nintendo-maskinvare".

Selv om MbKKssTBhz5 har fått ting riktig før, er dette langt fra en bekreftelse og bare et rykte. Når det er sagt, hvor interessert er du i en reboot av Virtua Fighter?