Rykter: Xbox planlegger en mellomgenerasjonskonsoll i 2024

HQ

Gårsdagen var en ganske stor dag for lekkasjer. Vi så avsløringen av at The Elder Scrolls VI faktisk ville hoppe over PlayStation og mange flere innsidehemmeligheter som Xbox ville ha ønsket å holde skjult. Nå har vi fått en titt på en potensiell mellomgenerasjonsmaskin fra det grønne teamet.

Ifølge dokumenter som FTC har fått tilgang til, kan Xbox komme til å lansere en ny Xbox Series X, som kommer med en 2 TB SSD og en ny kontroller med gyro- og haptisk tilbakemelding. Det er verdt å merke seg at dette ikke blir en Series X Pro eller noe slikt, ettersom den ikke ser ut til å ha mer kraft, men bare mer lagringsplass.

Det er likevel en interessant mulighet, og den kan komme ut allerede i oktober neste år. Ville du vært interessert i å kjøpe en ny Xbox Series X hvis den kom med en 2 TB SSD?